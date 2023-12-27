Щонайменше девʼять людей в Австралії загинули через сильний шторм

Через сильний шторм на східному узбережжі Австралії загинули щонайменше девʼять людей, зокрема девʼятирічна дитина, пише ABC News.

У Квінсленді дівчинку знесло потоком води, тіло знайшли лише після ночі ретельних пошуків. Також двох жінок знесло паводком, а іншу 59-річну жінку змило водою і вона загинула, вдарившись об дерево. Ще три чоловіки загинули на риболовлі, коли їх великий човен перекинувся поблизу Грін-Айленду.

Близько 85 тисяч людей залишилися без світла після того, як під час шторму впало понад 1 000 опор електромережі. Бюро метеорології зʼясовує, чи утворився торнадо під час сильного різдвяного нічного шторму на Голд-Кості.

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Пориви вітру досягали 30 метрів за секунд. Синоптики додають, що в деяких штатах Австралії досі зберігається загроза штормів, проте загроза малоймовірна.