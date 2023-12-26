Мінцифри запустило бета-тестування програми електронного резидентства

Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування програми електронного резидентства uResidency.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Завдяки цій програмі громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні, вести бізнес з будь-якого місця і сплачувати податки до українського бюджету.
Усі послуги в uResidency можна отримати онлайн — від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також буде мобільний банкінг, оподаткування 5% і відсутність бухгалтерії та звітів.
«Програма стане потужним джерелом для відновлення нашої економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців. А також популяризуватиме бренд України як цифрової держави», — зазначив Федоров.
Над цією програмою його міністерство працювали три роки.
- 6 жовтня 2022 року Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5270 про е-резидентство. Іноземці зможуть отримати статус е-резидента і відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності у країні. За цей законопроєкт проголосували 252 депутати Ради.