Якими були останні місяці оборони ЗСУ Бахмуту і Соледару. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 25 грудня

Видання Business Insider підготувало великий спецпроєкт про Бахмут та його околиці, зокрема про операцію з оборони міста, що тривала понад рік. Це одразу кілька матеріалів ― про те, як захоплення Соледару допомогло росіянам майже оточити Бахмут, про відвоювання мережі окопів окупантів на північ від міста вже пізніше цього року і, власне, стаття на шість тисяч слів про оборону Бахмуту.

Щоб зробити цей матеріал, команда з майже десяти журналістів поспілкувалася з півсотнею людей в ЗСУ, із волонтерами, цивільними та лікарями ― і перед західними читачами постає повна картина бойових дій в місті. Для українського читача в матеріалі нових фактів небагато, однак є чимало фото з особистих архівів співрозмовників журналістів, а також деталей подій. Наприклад, зізнання одного із солдатів Іноземного легіону, що після потрапляння на територію Бахмуту, коли росіяни вже зайняли частину міста, через гуркіт боїв довкола він спершу не був впевнений, чи проживе там бодай десять хвилин. Згодом виявилося, що перші поверхи будівель загалом безпечні, українці серйозно їх фортифікували. От тільки коли багатоповерхівку руйнували, бійці гинули під завалами.

Також волонтерів жахало те, наскільки місцеві мешканці іноді не розуміли небезпеки ситуації. «Коли здавалося, що люди мають стукати у двері та вікна евакуаційних автівок, щоб їх якнайшвидше взяли із собою, вони підходили до нас, аби просто запитати, чи продається ще жуйка в магазині, ― згадує одна з волонтерок. ― Спершу я навіть не могла дібрати слів. Зрештою відповіла, що в місті просто знищено всі магазини». Інший волонтер займався евакуацією з містечка Часів Яр неподалік. Там не було жодної повністю цілої будівлі, а на одній з вулиць він уже й не сподівався когось побачити. Утім, на гудок його автомобіля з підвалу вийшла жінка і жваво йому замахала. Вона запросила його до напівзруйнованої хати, де також був її чоловік. Волонтера нагодували сніданком з оладками, медом і навіть домашнім вином ― сюрреалістичний досвід у місті біля фронту під звуки вибухів. На щастя, це подружжя погодилося виїхати.

Навесні 2023 року вже було очевидно, що ЗСУ доведеться залишити Бахмут, ідеться в матеріалі. Фактично він перетворився на зручний майданчик для знищення якомога більшої кількості росіян, доки це було фізично можливо. Українці залишили місто лише тому, що більшість його будівель стали руїнами та займати їх було невиправдано. «Росіяни не завоювали Бахмут, ― стверджує один із військових, з якими говорив Business Insider. ― Вони просто знищили його».

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