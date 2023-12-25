У Пекіні зафіксували найхолодніший грудень за всю історію спостережень

Столиця Китаю Пекін побила власний рекорд кількості годин з морозною погодою за грудень. Цьогоріч грудень став найхолоднішим за всю історію спостережень, яка триває з 1951 року.

Про це повідомила державна газета Beijing Daily, передає BBC.

Метеорологічна обсерваторія зафіксувала в Пекіні понад 300 годин мінусової температури з 11 грудня, що і стало рекордом. До того ж китайська столиця пережила девʼять днів поспіль, коли стовпчик термометра опускався нижче -10 °C.

Минулого тижня рекордне похолодання також відчули північні і північно-східні частини країни, де температура досягала -40 °C і нижче.

У багатьох містах є проблеми з опаленням. Теплопостачання відключають для багатьох підприємств, надаючи перевагу лікарням, притулкам, житловим будинкам. Також опалення відключають державним департаментам і адміністративним установам.