SCMP: Китай розвиватиме власні ПВК для роботи за кордоном

Китай має намір розвивати власні приватні військові компанії (ПВК) і створювати їх все більше, щоб захистити за кордоном свої проєкти.

Про це пише видання South China Morning Post.

Владу КНР підштовхнули до такої ідеї війна росії проти України, нестабільність у Африці та війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС. Вплив своїх ПВК китайці хочуть поширити в проблемних регіонах — до них китайська влада відносить Західну Азію, Африку та Латинську Америку.

Це здебільшого стосується захисту інтересів будівельних та інфраструктурних проєктів за кордоном. Зокрема, при затвердженні проєктів китайських держкомпаній окремим пунктом наразі йдуть гарантії безпеки.

За даними видання, у світі сьогодні працюють близько 47 тисяч компаній з китайським капіталом. В основному в сферах енергоресурсів, інфраструктури і будівництва. Якщо брати Африку, то там Китай будує порти, залізницю і видобуває ресурси, підкуповуючи місцеві уряди величезними кредитами, які ті потім не можуть повернути.