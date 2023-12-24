У Молдові в 2024 році проведуть референдум щодо вступу в Євросоюз

Президент Молдови Майя Санду ініціює референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу. Його хочуть провести восени 2024 року, сказала Санду у зверненні з нагоди триріччя свого президентства.

Президент Молдови нагадала, що нещодавно лідери Європейського Союзу схвалили рішення про початок перемовин про вступ Молдови до ЄС — «те, що ще три роки тому здавалося неможливим».

«Нам іще багато чого треба зробити. І найголовніше — забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу», — наголосила Санду.

Вона також попросила громадян Молдови підтримати її кандидатуру на виборах 2024 року, аби «завершити місію європейської інтеграції».

Коли держава може стати членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Молдова виконає всі вимоги та повністю впровадить усі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му й увійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.