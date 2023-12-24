Китай зазнав збитків на $75 мільйонів через сильний землетрус

Через найсильніший з 2014 року землетрус, який стався у ніч проти 19 грудня в китайській провінції Ганьсу, Китай втратив близько 532 мільйонів юанів — це приблизно $74,6 мільйона.

Про це пише Bloomberg.

Більш ніж на $49 мільйонів постраждало тваринництво, а рослинництво — на більш ніж $14 мільйонів. Фахівці очікують, що збитки стануть ще більшими і вдарять по економіці найбіднішої китайської провінції Ганьсу.