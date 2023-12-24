З 1 січня перше зображення Міккі Мауса стане суспільним надбанням США — на це чекали 95 років

Із 1 січня 2024 року перше зображення Міккі Мауса з мультфільму «Пароплавчик Віллі» студії Disney можна буде використовувати та перемальовувати. Міккі дебютував на великому екрані у 1928 році, і за законодавством США авторське право на нього може зберігатися протягом 95 років.

Про це повідомив Центр дослідження суспільного надбання при юридичній школі Дюка.

Саме з 1 січня 2024 року твори 1928 року і звукозаписи 1923 року стануть суспільним надбанням США — зокрема, і перше зображення Міккі Мауса. Суспільне надбання дозволяє будь-кому перевидавати, реміксувати або переробляти твори без дозволу власника прав.

Проте закінчення терміну дії авторських прав на мультфільм «Пароплав Віллі» не вплине на більш сучасні версії Міккі — мишеня й надалі відіграватиме провідну роль як глобальний представник Walt Disney Company, а компанія захищатиме права на його сучасні версії.

До списку увійшов і Тигруля — персонаж мультфільму «Будинок на кутку Пуха», а також книжки «Коханець леді Чаттерлей» Девіда Герберта Лоуренса, «На Західному фронті без змін» Еріха Марії Ремарка і стрічка «Оператор» Бастера Кітона — вони також стануть суспільним надбанням.