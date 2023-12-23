ООН: У Ємені уряд і хусити зобов’язалися припинити вогонь

Єменський уряд і повстанці-хусити зобовʼязалися сприяти припиненню вогню.
Про це заявив спеціальний посланник ООН у Ємені Ганс Грундберг, передає Reuters.
У своїй заяві він «вітає прихильність сторін заходам із впровадження загальнонаціонального припинення вогню, покращення умов життя в Ємені та участі в підготовці до відновлення інклюзивного політичного процесу під егідою ООН».
За його словами, ООН, уряд Ємену і хусити створять дорожнью карту під егідою ООН, яка зафіксує ці зобов’язання та підтримуватиме їх виконання.
Згідно із цим документом обидві сторони також повинні відновити експорт нафти, виплатити всі зарплати державному сектору, відкрити дороги в Таїзі та інших частинах Ємену, а також пом’якшити обмеження щодо аеропорту Сани та порту Ходейда.
- У Ємені з 2014 року триває громадянська війна. Усі північні регіони та столицю країни Сану контролюють повстанці-хусити. Активну участь у конфлікті на боці уряду бере Саудівська Аравія, повстанців підтримує Іран.
- У вересні представики хуситів відвідали Ер-Ріяд вперше після початку війни. Це сталося після першого раунду переговорів за посередництва Оману між Ер-Ріядом і Саною, які тривали паралельно з мирними зусиллями ООН.
- Мирні ініціативи набрали обертів після того, як Саудівська Аравія та Іран відновили дипломатичні відносини після семирічного розриву. Саудівська Аравія оголосила про розірвання відносин у 2016 році після того, як протестувальники штурмували її посольство в Тегерані. Так іранці відреагували на страту в Саудівській Аравії впливового шиїтського священника, шейха Німра аль-Німра. Його звинуватили в тероризмі.