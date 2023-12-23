ООН: У Ємені уряд і хусити зобов’язалися припинити вогонь

Єменський уряд і повстанці-хусити зобовʼязалися сприяти припиненню вогню.

Про це заявив спеціальний посланник ООН у Ємені Ганс Грундберг, передає Reuters.

У своїй заяві він «вітає прихильність сторін заходам із впровадження загальнонаціонального припинення вогню, покращення умов життя в Ємені та участі в підготовці до відновлення інклюзивного політичного процесу під егідою ООН».

За його словами, ООН, уряд Ємену і хусити створять дорожнью карту під егідою ООН, яка зафіксує ці зобов’язання та підтримуватиме їх виконання.

Згідно із цим документом обидві сторони також повинні відновити експорт нафти, виплатити всі зарплати державному сектору, відкрити дороги в Таїзі та інших частинах Ємену, а також пом’якшити обмеження щодо аеропорту Сани та порту Ходейда.