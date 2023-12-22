Мінʼюст ФРН: Німеччина не примушуватиме українців до військової служби в ЗСУ

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що ФРН не буде змушувати чоловіків-українців до військової служби в ЗСУ.

Про це повідомляє DW.

«Ми не примушуватимемо людей проти їхньої волі до військового призову чи проходження військової служби. Ми намагаємося досягти того, щоб більше людей з України почали працювати і не жили на допомогу [соцвиплати]», — сказав міністр.

Так він зреагував на слова міністра оборони України Рустема Умєрова в інтервʼю Bild. Видання писало, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25—60 років — їх «попросять» зʼявитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть «застосовані санкції».

У коментарі «Бабелю» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк казав, що Bild змістив акцент і міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає, зауважив Павлюк.

Проте питання мобілізації українців з-за кордону почали піднімати в публічній площині.

В ефірі «24 каналу» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтримав цю ідею.

Він сказав, що це правильна ідея і стосовно цього питання мають бути консультації з урядами інших країн. Цим обговоренням, за його словами, мають у майбутньому зайнятися Генштаб, Міноборони і Міністерство закордонних справ.

«Поки я не готовий говорити, як відбуватимуться ці переговори. Проте міністр оборони, напевно, бачить цей набір інструментів, які дозволять консультуватися з урядами інших країн, дати можливість нашим хлопцям, які перебувають за кордоном, прийняти для себе відповідні рішення: чи йдуть вони на заклик, чи, відповідно, втрачатимуть ті чи інші можливості людей, які тимчасово виїхали з України на терени тих країн, де вони перебувають. Це ідеї», — сказав Подоляк.