В Азії знайшли пʼять нових видів їжаків з мʼякою шерстю

Дослідники ідентифікували пʼять нових видів їжаків з мʼякою шерстю з південно-східної Азії.

Про це пише The Guardian.

Два з виявлених видів є абсолютно новими для науки, а ще три — підвищили з рівня підвидів після аналізу ДНК.

David Awcock

Quentin Martinez

Раніше було відомо лише про два види їжаків з м’якою шерстю, але тепер їх стало сім.

«Людям може бути дивно почути, що десь там усе ще існують невідкриті ссавці. Але є багато того, чого ми не знаємо – особливо серед дрібних нічних тварин, яких важко відрізнити одне від одного», — розповіли автори дослідження.

Їжаки з мʼякою шерстю — дрібні ссавці з довгою загостреною мордою, у яких немає голок. Учені кажуть, їхній зовнішній вигляд — як суміш миші та короткохвостої землерийки. Вони активні як вдень, так і вночі, їдять комах та інших безхребетних, а також фрукти.

Один із нових видів назвали H. macarong через незвичайно довгі ікла. Вʼєтнамською мовою це слово означає «вампір».

Інший вид, H. vorax, трохи менший і мешкає лише на Суматрі. Його так назвали через невситимий апетит тварини (від англійського слова voracious — «ненажерливий»).