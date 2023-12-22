Актора Віна Дізеля звинуватили в сексуальному насильстві. Колишня помічниця подала до суду

Американського актора Віна Дізеля звинуватили в сексуальному насильстві.

Про це пишуть Reuters та Variety.

Колишня помічниця актора Аста Йонассон стверджує, що Дізель у 2010 році напав на неї в номері готелю Атланти, коли вони працювали над фільмом «Форсаж 5: Пограбування в Ріо». За її словами, Дізель силою обмацав її груди, ліз цілуватися і змусив схопити його статевий орган. Йонассон заявляє, що пручалася і кричала, але він притиснув її до стіни і мастурбував. Після цього актор залишив номер, а наступного дня Йонассон звільнили.

Жінка подала позов до суду, у якому описала напад. Також у позові є претензії щодо гендерної дискримінації та незаконного розірвання з нею контракту. Колишня помічниця актора пояснила, що подала позов тільки зараз через те, що «боялася виступити проти одного з найкасовіших акторів світу» і втратити роботу в кіноіндустрії.

Адвокат Дізеля Браян Фрідман у коментарі Variety відкидає звинувачення. Він заявив, що є «чіткі докази, які повністю спростовують ці дивні звинувачення». Сам актор поки не коментував цю ситуацію.