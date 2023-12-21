Справи Майдану: колишній «беркутівець» отримав 6 років вʼязниці за катування активістів

Київський апеляційний суд виніс вирок для колишнього міліціонера «Беркуту» за катування протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон «Динамо» імені В. Лобановського в Києві.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Це рішення скасувало виправдувальний вирок Дніпровського районного суду Києва. Прокурори довели провину колишнього «беркутівця» і водночас чинного поліцейського в катуванні (ч. 2 ст. 127 ККУ). Його засудили до шести років увʼязнення.

За даними прокурорів, чоловік умисно катував учасників Революції гідності 20 січня 2014 року на перехресті вулиці Михайла Грушевського та Паркової дороги. Двох активістів скинули з колонади, а одного з них, неповнолітнього, роздягнули при температурі -12 °C і поранили у стегно правої ноги ножем. Його забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Це, за словами прокурорів, було висміюванням його ідеологічних переконань.

За 10 років в Україні порушили 82 кримінальні справи, повʼязані з подіями Революції гідності. Станом на листопад 2023 року у справах Майдану винесли 40 вироків, засуджені 49 людей.