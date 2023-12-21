Медіа: Warner Bros. і Paramount Global почали переговори про злиття

Кінокомпанії Warner Bros. Discovery і Paramount Global провели переговори про потенційне злиття.

Про це повідомляє Variety.

За словами джерел видання, генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав зустрівся з генеральним директором Paramount Global Бобом Бакішем у Нью-Йорку. Заслав також спілкувався з Шарі Редстоун — головою компанії National Amusements, яка володіє контрольним пакетом акцій Paramount Global. Умови можливого злиття поки не відомі. Обидві компанії залучили банкірів, але джерела описують угоду як попередню.

Станом на кінець третього кварталу Paramount повідомила про довгострокову заборгованість на суму $15,6 мільярда — це значно менше, ніж Warner Bros., яка заборгувала $43,5 мільярда. Водночас Warner Bros. має ринкову капіталізацію $28,4 млрд станом на закриття торгів 20 грудня в порівнянні з $10,3 млрд у Paramount Global.

Обидві компанії планують об’єднати телебачення, кіно, спорт і стримінгові сервіси, щоб краще конкурувати з Netflix, Disney+ і Hulu від Disney.

Імовірно, Warner Bros. придбає у Paramount Pictures, зокрема, такі кінофраншизи, як «Термінатор», «Трансформери», «Місія нездійсненна», «Тихе місце», «Черепашки-ніндзя», «Хрещений батько», «Паранормальне явище», а також франшизи фільмів «Крик» і «Зоряний шлях».

Кабельне телебачення Warner Bros. транслює CNN, HBO, TNT, TBS, Discovery Channel, Cartoon Network, Food Network, HGTV, TLC та інші. Мережі Paramount показують CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon і BET.