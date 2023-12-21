Гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік йде з компанії — після понад 30 років роботи

Генеральний директор американського відеоігрового холдингу Activision Blizzard Боббі Котік залишає свою посаду 29 грудня 2023 року — після більш ніж 30 років роботи.
Про це пише The Verge з посиланням на оголошення Microsoft.
Компанія не призначатиме прямої заміни Котіку. Microsoft віддає керівництво директорами ігрової студії Метту Буті — президенту Microsoft з ігрового контенту і студій. Тож під керівництвом Буті будуть Bethesda, Activision Blizzard та Xbox Game Studios.
Котік залишає компанію після того, як Microsoft 13 жовтня 2023 року після дворічної «війни» зі світовими регуляторами завершила покупку Activision Blizzard за $69 мільярдів. Це рекордна сума для ігрової індустрії.
- Боббі Котік став гендиректором Activision у 1991 році, коли купив частку в компанії. У 2008 році Котік організував злиття Activision і Vivendi Games, що призвело до створення Activision Blizzard. Під його керівництвом ринкова капіталізація компанії зросла з $10 млн до понад $70 млрд.
- Microsoft домовилася про купівлю Activision Blizzard у січні 2022 року. Тоді медіа оцінювали угоду в $70 мільярдів (і майже не помилилися). У Microsoft заявили, що після закриття угоди ігри розробника стануть доступні не тільки на Xbox і РС, але й на PlayStation від Sony. Згодом компанія оголосила, що перенесе франшизу Call of Duty на Nintendo Switch.
- Activision Blizzard відома такими іграми, як Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft. Аудиторія Activision — це приблизно 154 мільйони активних користувачів на місяць на різних ігрових платформах.