Гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік йде з компанії — після понад 30 років роботи

Генеральний директор американського відеоігрового холдингу Activision Blizzard Боббі Котік залишає свою посаду 29 грудня 2023 року — після більш ніж 30 років роботи.

Про це пише The Verge з посиланням на оголошення Microsoft.

Компанія не призначатиме прямої заміни Котіку. Microsoft віддає керівництво директорами ігрової студії Метту Буті — президенту Microsoft з ігрового контенту і студій. Тож під керівництвом Буті будуть Bethesda, Activision Blizzard та Xbox Game Studios.

Котік залишає компанію після того, як Microsoft 13 жовтня 2023 року після дворічної «війни» зі світовими регуляторами завершила покупку Activision Blizzard за $69 мільярдів. Це рекордна сума для ігрової індустрії.