Телескоп «Хаббл» показав карликову галактику, схожу на святкову кульку

Телескоп «Хаббл» зробив зображення карликової галактики UGC 8091 з мільярдами зірок, яка нагадує за формою кругу ялинкову прикрасу.
Про це пише NASA.
Галактика розташована на відстані приблизно 7 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Діви. Її вважають неправильною, бо вона не має впорядкованої спіральної або еліптичної форми.
Щоб створити це зображення, «Хаббл» обʼєднав 12 фільтрів камери і отримав фото зі світлом від середнього ультрафіолетового до червоного кінця видимого спектра. Червоні плями, ймовірно, є міжзоряними молекулами водню, які світяться. Інший блиск — суміш старших зірок.
Астрономи досліджують склад карликових галактик та їхніх зірок, щоб виявити еволюційні звʼязки між цими стародавніми галактиками та більш сучасними, подібними до нашої — Чумацького Шляху.
- Раніше NASA показало «різдвяну ялинку» у космосі, а саме скупчення молодих зірок NGC 2264, яке за формою та кольором нагадує святкове дерево.