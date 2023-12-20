Новий уряд Польщі звільнив керівництво трьох держмедіа. Колишня правляча партія почала протести

Новий польский уряд Дональда Туска звільнив керівництво державних медіа, що викликало протести і обурення у колишньої правлячої партії «Право і Справедливість», представником якої є президент Анджей Дуда.

Про це повідомляють Polsat, Onet та Міністерство культури Польщі.

Напередодні Сейм Польщі ухвалив постанову «Про відновлення правового порядку, неупередженості та цілісності державних ЗМІ та РАР». Після цього новий міністр культури Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво Польського Радіо, Польської агенції преси РАР та телебачення TVР. Він призначив нових голів правлінь, які мають створити наглядові ради.

Їх звільнення аргументувалося необхідністю реформи державних медіа та їх деполітизаціює. Усі ці три медіа звинкувалували в тому, що вони 8 років були фактичними «рупорами пропаганди» партії «Право і Справедливість» Леха Качинського. У постанові Сейму також зазначалося, що за часів попереднього уряду роботу ЗМІ було політизовано і вони втратили свою неупередженість. Партія «ПіС», очікувано, цю постанову не підтримала. Коаліція ж премʼєр-міністра Дональда Туска пообіцяла створити нові ЗМІ, які матимуть більш збалансований підхід.

Після відставки керівництва трьох найбільших державних медіа, цілодобовий канал TVP перестав працювати, а до його офісу у Варшаві стягнули поліцію. Туди із стихійним мітингом прийшли Ярослав Качинський (голова партії «ПіС», брат-близнюк Леха Качинського), представники його партії та прихильники. Вони заявили, що «захищатимуть демократію». Під будівлею телеканалу були і прихильники нового уряду. Вони скандували: «За ґрати!».

Ситуація біля офісу TVP і в цілому напружена. Лідер «ПіС» обіцяв, що його люди «чергуватимуть» біля штаб-квартир TVP та Польського радіо.

11 грудня 2023 року уряд Дональда Туска отримав вотум довіри від польського Сейму і президент Польщі призначив Туска премʼєр-міністром. Він майже одразу змінив ключових міністрів. Щодо державних ЗМІ, у новому уряді вважають неефективною роботу їх керівництва.