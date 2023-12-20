Київські митники знайшли в посилці панцир морського їжака, якому понад 160 млн років

Київські митники знайшли в посилці панцир морського їжака віком близько 161— 165 мільйонів років. Його хотіли незаконно переправити до США.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало із Тернополя до США, митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець з наростами. Пізніше експерти визначили, що цей «камінець» насправді є панцирем морського їжака Pygaster michelini, на якому оселився Serpula sp.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Facebook / Київська митниця

Це палеонтологічний ексклюзив. Ймовірно, його знайшли у Трахтемирові (Черкащина), басейн річки Дніпро. Його геологічний вік — близько 161—165 мільйонів років.

Експерти рекомендують занести знахідку до Державного реєстру національного надбання, а також до Музейного фонду України, адже це досконально збережений зразок.