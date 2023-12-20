У Канаді будівельники пересунули історичну споруду за допомогою 700 шматків мила

У Канаді будівельники пересунули історичну споруду вагою 220 тонн за допомогою мила.

Про це повідомляє The Washington Post.

Будівельна компанія Шелдона Раштона отримала завдання перенести майже 200-річний будинок на кілька метрів, щоби звільнити місце для нового житлового комплексу.

Спершу будівельники зробили підкоп під будівлю і вставили для опори понад десяток сталевих балок. Для переміщення конструкції вони залучили евакуатор і два екскаватори, проте споруда так і не зрушила з місця. Тоді Раштон зрозумів, чого не вистачає — мила.

Ідея полягала в тому, щоб покласти під будівлю мило, яке зробить балки слизькими й дозволить екскаваторам плавно перетягнути будинок.

Щоб допомогти втілити задум, дружина Раштона Ліанна відвідала 15 магазинів і купити 700 шматочків мила — на це пішло чотири дні й $970.

Хоча така ідея і може здатися новою, насправді цей метод уже перевірений. Ось, наприклад, на початку цього року Департамент транспорту американського штату Юта застосував близько 60 літрів мийного засобу для посуду, щоб пересунути міст приблизно на 33 метри.

Сам Раштон сказав, що десятки разів переносив будівлі за допомогою мила. За його словами, для невеликих будівель потрібно лише 20—40 шматків мила, але ця будівля в Галіфаксі була найважчою, яку він переміщав за п’ятдесят років роботи на будівництві.

Будинок «Елмвуд» у Галіфаксі звели в 1826 році, спершу він був сімейним маєтком, а потім готелем, однак через декілька десятиліть перетворився на житловий квартирний будинок.