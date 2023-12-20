WP: Японія зніме заборону на продаж ракет для Patriot. Що це може означати для України

Цього тижня Японія змінить правила експорту оборонної продукції — це дозволить їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів. Таке рішення відкриє шлях для додаткових поставок таких ракет в Україну зі США.

Про це повідомляє The Washington Post.

Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи ППО США, за ліцензією компанії Raytheon. Американські чиновники розповіли журналістам, що в документі про зміну правил експорту оборонної продукції прямо не згадується система Patriot, але оновлення відповідатиме ключовому запиту адміністрації Байдена.

Президент Байден обговорював це питання з прем’єр-міністром Фуміо Кішідою під час тристороннього саміту з Південною Кореєю в Кемп-Девіді, а також на економічному саміті в Сан-Франциско в листопаді.

Очікується, що японський уряд оголосить про зміни вже 22 грудня. Прямо в Україну ракети для Patriot не поїдуть. Японія розглядає можливість відправки десятків ракет до Сполучених Штатів. За словами посадовців, рішення щодо кількості ухвалять «відносно скоро».

Японія, стурбована тим, що війна росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню, підтримувала Україну. Це була перша країна Східної Азії, яка приєдналася до західних санкцій проти рф.