Суд в Австралії виніс перший в історії країни вирок за шпигунство

Австралійський суд визнав винним у шпигунстві на користь Китаю мешканця Мельбурну, який раніше обіймав чільні посади в китайських громадських асоціаціях. Це перший вирок за новим законом про іноземне втручання, ухваленим у 2018 році після серії спроб Китаю вплинути на політику Австралії.

Колишнього члена ліберальної партії Ді Сань Дуонга поліція штату Вікторія запідозрила в плануванні чи підготовці акту іноземного втручання ще в 2020 році.

Прокурори заявили, що Ді Сань Дуонг постійно контактував з китайською розвідкою і намагався вплинути на австралійського високопосадовця Алана Таджа, щоб просувати інтереси Комуністичної партії Китаю — звинувачення він заперечував.

Суд штату Вікторія визнав його винним після довготривалих обговорень і заслуховувань численних доказів, тож тепер чоловікові загрожує до десяти років увʼязнення.