Дослідники склали повну карту мозку мишей. Це допоможе краще вивчити мозок людини

Учені склали повну картку мозку мишей — це допоможе краще дослідити мозок людини. Нова карта описує розташування та молекулярну інформацію про понад 32 мільйони мозкових клітин, а також звʼязок між ними.

Про це пише Sci.News.

Клітинний атлас надав детальний каталог транскриптома клітини — повного набору генних показань, який містить інструкції для синтезу білків та інших клітинних продуктів. Транскриптомна інформація, включена в карту, ієрархічно організована — вона деталізує класи клітин, підкласи і тисячі окремих клітинних кластерів у мозку.

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Атлас також описує клітинний епігеном — хімічні модифікації ДНК і хромосом клітини, які змінюють спосіб експресії генетичної інформації клітини — з детальним описом тисяч епігеномних типів клітин і мільйонів потенційних елементів генетичної регуляції для різних типів клітин мозку.

Разом структурна, транскриптомна та епігенетична інформація показали унікальну карту клітинної організації та різноманітності мозку миші. Це детально показує, як хімічні сигнали виникають і передаються в різні частини мозку — вони є основою того, як працюють мозкові ланцюги і як функціонує мозок загалом.