ООН виділяє $10 мільйонів на програму «Прихисток». Хто отримає гроші

Агентство ООН у справах біженців виділяє $10 мільйонів на компенсації за програмою «Прихисток».

Про це пише Мінреінтеграції.

Гроші підуть на підтримку власників житла, які безоплатно розміщують у себе внутрішніх переселенців.

Угоду підписали міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та представниця Агентства ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Переселенці зможуть користуватися безоплатним житлом за програмою «Прихисток» і наступного року.

Програма «Прихисток» — це соціальний проєкт для надання житла для внутрішньо переміщених людей. Він запрацював у березні 2022 року. Цим скористалися 3,7 мільйона переселенців. Власники житла, які прихистили ВПО, отримали компенсацію на загальну суму 2,6 мільярда гривень.