Студія Marvel звільнила актора Джонатана Мейджорса. Його визнали винним у нападі на жінку

Студія Marvel звільнила американського актора Джонатана Мейджорса, який мав зіграти головну роль у фільмі «Месники: Династія Канга». Суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у нападі на колишню дівчину.

Про це пише ВВС.

Джонатана Мейджорса визнали винним у нападі та спричиненні тілесних ушкоджень дівчині, а також у домаганнях. Майже одразу після винесення вироку Marvel Studios розірвала з ним контракт — знімати новий фільм з ним мали на початку 2024 року.

Студія Marvel продовжить знімати фільм без Мейджорса. Компанія вже найняла сценариста Майкла Волдрона для роботи над новим сценарієм.

Мейджорсу загрожує позбавлення волі на строк до одного року. Фінальний вердикт мають винести 6 лютого.