Захід повинен якомога швидше передати Україні заморожені гроші рф. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 18 грудня

Путін має заплатити за всі руйнування, які сталися через війну. І гроші Україна повинна отримати негайно. Про це у своїй статті на The Atlantic пише американська журналістка та лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбом. Більшість людей у США та ЄС хочуть, аби Україна перемогла в цій війні — але невеликі групи політиків, такі як крайні праві республіканці або премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, блокують фінансову допомогу Україні. Із цього є вихід — передати Україні заморожені російські активи. Ще на початку повномасштабного вторгнення Захід заморозив близько $300 мільярдів, які належали росії. Тоді багато хто вважав, що це змусить путіна відступити. Але через два роки цього так і не сталося. Так, Захід має свої застереження для такого кроку, але криза західного фінансування зараз лише посилює путіна і його впевненість у можливій перемозі. Передача $300 мільярдів підірве цю впевненість і доведе росії, що Захід і далі готовий на рішучі кроки. Це справді може підірвати авторитет Заходу як надійного місця, де можна зберігати гроші, але поразка України підірве цей авторитет іще сильніше.

Україні та Заходу потрібна чітка мета війни. І збереження незалежності України вже можна видати як перемогу над росією — пишуть на сторінках Financial Times. Україна входить у 2024 рік без грошей та боєприпасів. Дипломатична підтримка з боку Заходу мінлива, і так буде далі, якщо не вигадати чіткий план перемоги. Багато політиків покладали великі надії на 2023 рік. «Голуби» думали, що Україна прорве російські позиції на півдні і це змусить росію сісти за стіл перемовин. «Яструби» вважали, що Україна увійде в Крим і пришвидшить повалення режиму путіна. Не сталося ні того, ні іншого. 2024 рік обіцяє бути ще похмурішим. У Заходу є занепокоєння, що 2024 рік може стати роком наступу росіян. Путін розуміє, що західна підтримка України хитка і час на його боці. Україну продовжуватимуть схиляти або до заморожування конфлікту, або до якогось перемирʼя з росією. Так, росія досягла занадто малих успіхів у цій війні, зазнала величезних втрат, втратила багатьох союзників у Європі, а Україна проявила себе значно краще, аніж очікували аналітики в лютому 2022 року. Українці теж платять велику ціну на цій війні, але незалежний статус та самобутня культура України ніколи не будуть знищені. В історичній перспективі це вже можна вважати перемогою.

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