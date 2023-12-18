Жеребкування 1/16: ФК «Шахтар» зіграє з «Марселем» у Лізі Європи

У швейцарському Ньоні сьогодні відбулося жеребкування 1/16 плей-оф Ліги Європи. За його результатами донецький футбольний клуб «Шахтар» зіграє з французьким «Марселем».
Перші ігри пройдуть 15 лютого 2024 року, матчі-відповіді — 22 числа того ж місяця. Перша гра «Шахтаря» буде домашньою.
Інші результати жеребкування:
- «Феєноорд» — «Рома»;
- «Мілан» — «Ренн»;
- «Ланс» — «Фрайбург»;
- «Янг Бойз» — «Спортінг»;
- «Бенфіка» — «Тулуза»;
- «Брага» — «Карабах»;
- «Галатасарай» — «Спарта».
Футбольні клуби, що посіли другі місця в групах Ліги Європи, зіграють з командами, які фінішували третіми в групах. Переможці груп Ліги Європи вже гарантували собі місце на стадії 1/8 фіналу.