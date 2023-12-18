У штаті Делавер кортеж Байдена зіткнувся з автівкою

Увечері 17 грудня автомобіль зіткнувся з кортежем президента Джо Байдена, коли президентське подружжя поверталося з передвиборчого штабу в місті Вілмінґтон, штат Делавер.

Про це повідомляє Reuters.

Автівка зіткнулася з позашляховиком охорони президента, сказав журналістам свідок. Президент і перша леді США не постраждали.

AFP

Агенти спецслужб супроводили Байдена до його автомобіля після аварії.

Сріблястий седан, у якого через зіткнення пошкодився бампер, швидко оточили агенти служби безпеки. Вони загнали машину в кут і направили зброю на водія, той підняв руки.

За даними Reuters, Байдени без ускладнень повернулися додому після ДТП і наразі перебувають у безпеці.