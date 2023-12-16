У Києві демонтували памʼятник екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець»

У Києві демонтували черговий радянський памʼятник. Цього разу — екіпажу бронепоїзда «Таращанець», який стояв у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською (Дарницький район).

Про це повідомив Департамент територіального контролю Києва. Памʼятник демонтувала бригада фахівців КП «Київблагоустрій».

Департамент територіального контролю Києва

Памʼятник поставили в Дарницькому районі столиці ще в 1974 році. Знести його мали у 2016-му, однак Мінкультури довго не знімало з нього охоронного статусу. Позбавили статусу памʼятник у 2023 році на виконання закону про деколонізацію. Тепер він їде в музей-майстерню Зноби-Голембієвських, де і зберігатиметься.

Напередодні очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник писав, що замість споруди пропонують встановити памʼятний монумент Героям російсько-української війни.