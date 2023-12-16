На супутнику Сатурну Енцеладі виявили важливу речовину для утворення життя

Нове дослідження даних, які зібрала місія NASA Cassini, показало наявність на супутнику Сатурну Енцеладі потужного джерело енергії, яке є ключовим фактором для потенційних форм життя глибоко під крижаною оболонкою. Про це пише науковий журнал Nature Astronomy. Енцелад викидає шлейфи льоду та води з тріщин у своїй крижаній оболонці, і вчені вважають, що деякі з цих шлейфів містять органічні молекули з правильним хімічним складом, важливим для життя, яким ми його знаємо.

Кілька років тому дослідники знайшли вуглекислий газ, метан і водень в Енцеладі, що вказало на метаногенез на супутнику. Це процес утворення метану, який широко поширений на Землі і може бути ознакою життя в інших світах. Підтвердження наявності ціаніду водню — важливого попередника деяких молекул, які повинні були бути на Землі для виникнення життя — виводить концепцію того, що Енцелад, імовірно, придатний для життя, на новий рівень.