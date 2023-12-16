Тепер в Instagram можна робити шаблони для сторіс

Instagram запустив нову функцію, яка дозволяє створювати налаштовані шаблони під назвою «Додайте своє» з GIF, зображеннями та текстом.

Про це пише TechCrunch.

Шаблони можуть використовувати підписники і додавати до них щось своє, проте вони не зможуть змінити те, що вже було на шаблоні.

Щоб створити шаблон «Додайте своє», треба завантажити сторіс та додати такі елементи, як GIF, свій текст або зображення з галереї. Потім торкнутися наклейки «Додайте свої шаблони» та вибрати елементи, які хочете закріпити.