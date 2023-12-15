Данія з 2025 року запровадить «зелений» податок на авіаквитки. Куди спрямують ці кошти

У Данії з 2025 року поетапно запровадять «зелений» податок на авіаквитки — це має компенсувати шкоду, яку авіаперельоти завдають довкіллю.

Про це повідомляє данське Міністерство транспорту.

Податок на пасажирські авіаперевезення в Данії вводитимуть поетапно — з 2025 до 2030 року, протягом яких він зростатиме з 70 до 100 данських крон (€9,4—13,4).

Фактична сума податку визначається тривалістю перельоту. Наприклад, за внутрішні рейси та рейси в межах Європи з 2030 року в Данії стягуватимуть 50 крон податку, а за маршрути середньої та великої дальності за межами ЄС — 310 та 410 крон відповідно.

Цей податок спрямують на фінансування переходу внутрішньої авіації Данії на екологічно чисті технології. Частину цих коштів також спрямують на підвищення щорічних виплат 300 тисячам найменш заможних пенсіонерів Данії на 4 800 крон — починаючи з 2025 року.