Ексдиректора МВФ Родріго Рато судитимуть за ухилення від сплати податків. Йому загрожує до 83 років увʼязнення

Колишній директор Міжнародного валютного фонду Родріго Рато постане перед судом за ухилення від сплати податків. Правоохоронці вимагають від 61 до 83 років позбавлення волі для 74-річного Рато.
Про це пише Reuters.
Рато звинувачують в 11 фактах злочинів проти податкових органів, зокрема, за переказ нелегальних коштів до Іспанії — там він начебто приховав €8,6 мільйона, не повідомивши про це податкові органи. Крім того, його звинувачують у підробці документів.
Як стверджують прокурори, Рато використовував підставні компанії для фінансових операцій через рахунки в різних країнах — на Багамських островах, у Швейцарії, Люксембурзі, Великій Британії та Монако. Ці рахунки мали оподатковуватися з 2005 по 2015 рік.
Судовий процес над Рато розпочнеться 15 грудня. Очікується, що сам Рато дасть свідчення у справі лише у квітні 2024 року.
- Родріго Рато очолював іспанську фінансову компанію Bankia з 2010 до 2012 року. З 1996 до 2004 року Рато був віцепремʼєром в уряді Хосе Марія Аснар, а з 2004 до 2007 року очолював Міжнародний валютний фонд.
- У 2017 році Родріго Рато засудили до 4,5 року увʼязнення за звинуваченнями у шахрайстві із кредитними картками одного з найбільших банків Bankia. Суд визнав ексочільника МВФ винним у розтраті довірених йому коштів у період, коли він обіймав посаду президента фінансової групи.