Конгрес США заборонив будь-якому американському президенту вивести країну з НАТО

У США Конгрес схвалив закон, який забороняє будь-якому американському президенту вивести країну з НАТО без схвалення Сенату чи акту Конгресу.

Про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт ініціювали член комітетів із закордонних справ і збройних сил, сенатор-демократ Тім Кейн і сенатор-республіканець Марко Рубіо — віцеголова комітету з розвідки і старший член комісії з міжнародних відносин.

«Президент не може призупиняти, припиняти, денонсувати або виводити Сполучені Штати з Північноатлантичного договору, укладеного у Вашингтоні, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, за винятком випадків і за порадою та згодою Сенату, за умови, що дві третини присутніх сенаторів погоджуються, або відповідно до Акту Конгресу», — йдеться в документі.

Цей законопроєкт неодноразово вносили до Конгресу, зокрема, під час каденції колишнього президента-республіканця Дональда Трампа. Він розглядав можливість вийти з Альянсу, коли був президентом. Трамп знову балотується в президенти і наразі є найпопулярнішим кандидатом від Республіканської партії.