Будь-яка військова перемога росії в Україні насправді прискорить її занепад. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 грудня

Оптимальне для росії завершення війни ― мирна домовленість з Україною, і не з якимсь маріонетковим урядом, а із сильною владою, яка має довіру всередині України та у світі. Всі інші варіанти лише ускладнять навіть її теперішнє становище, пише у The Hill Брентлі Вомак, фахівець із міжнародних відносин Університету Вірджинії. Якщо росіяни програють цю війну на полі бою, це вочевидь спричинить політичні проблеми для центральної влади країни, відцентрові рухи різних російських республік, які можуть перерости в сепаратистські рухи ― та й сусіди, зокрема Китай, можуть скористатися слабкістю росії й розширити свій економічний або територіальний вплив на неї.

Втім, стрімке просування росії в Україні завдасть їй не менше проблем, пише Вомак. По-перше, це посилить західні санкції проти неї, а партнери поквапніше надаватимуть Україні більше зброї ― зокрема, може прискоритися процес передачі літаків. По-друге, якщо росія закріпить загарбане за собою, це на роки, якщо не на десятиліття ізолює її від Заходу. Ослаблена економічно і технологічно росія зажене себе в пастку, адже в таких умовах можлива лише стагнація. Також будь-який російський наступ підвищує військові жертви, а розтягнені лінії постачання, які є наслідком просування вперед, стануть легкою мішенню для ЗСУ. Це ще більше ускладнить демографічну ситуацію в країні, де відбувається не просто старіння населення ― відчувається брак некваліфікованої робочої сили. Що довше триватиме наступ, то гірше ставатиме. Також варто відзначити серйозний відтік мізків із росії, оскільки люди бояться мобілізації. В росію, яка ворогує з більшістю розвиненого світу, вони не повернуться. А ті, хто там залишаються, мають більше шансів загинути.

Економічно ослаблена й ізольована росія витрачатиме безмір ресурсів на утримання контролю над захопленими українськими територіями, на платежі бюджетникам і створення видимості нормального життя. Це буде лише додатковим ударом по її бюджету ― і зробить ще залежнішою від Китаю. Тож окрім символічної, піррової перемоги, росія мало що отримає. І в підсумку час навіть зараз грає проти неї, пише Вомак.

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