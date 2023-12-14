Київрада проголосувала бюджет на 2024 рік. Куди спрямують гроші

Київрада проголосувала за бюджет столиці на 2024 рік — на допомогу ЗСУ з 85,3 мільярда гривень спрямували (попередньо) один мільярд. Кияни невдоволені таким станом речей, тож уранці вони вийшли на протест під КМДА, вимагаючи збільшити видатки на оборону.

Мітингувальники вважають, що місто спрямувало завеликі витрати на благоустрій, що є недоцільним у час війни. Натомість пропонують перенаправити ці гроші Силам оборони.

КМДА у відповідь на вимоги протестувальників заявила, що закон не дозволяє столиці допомагати підрозділам, які не зареєстровані на території Києва. Також закуповувати техніку чи спорядження місто, за законом, не може. Тільки переказувати кошти за офіційним зверненням підрозділів.

«Держава нас фактично позбавила можливостей допомагати військовим, забравши «військовий ПДФО». Але ми продовжимо шукати можливості, щоб додавати більше коштів, спрямовувати їх і з інших статей, щоб максимально, як можемо, допомагати нашим захисникам», — сказав мер Києва Віталій Кличко.