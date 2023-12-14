Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу. Зеленський привітав рішення лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення лідерів Євросоюзу розпочати переговори про вступ України й Молдови до ЄС. Відповідне рішення ухвалили на саміті Євросоюзу в Брюсселі 14 грудня.

«Є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Я дякую всім, хто працював заради цього рішення, дякую всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Майє, особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу», — написав лідер країни, перебуваючи з неоголошеним візитом у Німеччині.

Україна активізувала співпрацю з Європейським Союзом у 2014 році після перемоги Революції Гідності. Того ж року Рада та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. Першого вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплено в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення росії, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою. Невдовзі такі заявки подали Грузія та Молдова. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Україні й Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів щодо вступу до Євросоюзу. 23 червня лідери ЄС зібралися в Брюсселі на саміт, де надали Україні й Молдові статус кандидатів.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною й Молдовою про вступ у ЄС. Того самого дня Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України в ЄС, доручивши Кабміну забезпечити завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, поданих у звіті.