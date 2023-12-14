Конгрес США схвалив рекордний оборонний бюджет. Для України там передбачено $300 млн

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, що дозволяє продовжити військову допомогу Україні. Ідеться про Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI), на яку виділяються $300 млн на фінансовий рік (тобто до вересня 2025-го).

Ця сума суттєво менша, ніж пропозиція Джо Байдена надати Україні $61 млрд. Ініціатива президента досі залишається заблокованою американськими законодавцями. У Конгресу лишається один день на схвалення додаткового фінансування для України до свят.

Загалом ухвалений документ передбачає рекордні $886 мільярдів видатків на військові потреби США у 2024 фіскальному році. За оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118. Палата ухвалила закон більшістю у дві третини голосів, передає The Hill.

Фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Водночас там залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Після схвалення в Сенаті закон іде до президента Джо Байдена, який, як очікується, підпише його.