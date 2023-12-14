Телескоп «Джеймс Вебб» показав найменшу «зірку-невдаху»

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив коричневого карлика, який самотньо подорожує космосом — його маса всього в три-чотири рази перевищує масу Юпітеру. Це найменший такий обʼєкт із нині відомих.

Про це пише Space.

Коричневі карлики відомі як «зірки-невдахи». Зірка народжується із щільної грудки в космічній хмарі газу й пилу, яка руйнується під дією сили тяжіння. Вона росте і росте, поки не стане достатньо масивною, щоб від тиску і тепла в ядрі стався спалах і почав синтезувати водень. Для цього її маса має перевищує масу Юпітеру щонайменше у 80-85 разів.

А коричневий карлик формується схожим чином, але не набирає маси, достатньої для синтезу водню. Водночас він не є планетою. Фактично, коричневий колір у назві обʼєктів вказує на те, що вони менші від зірок — білих карликів, і більші за темні планети, що не світяться.

Астрономи вивчили зоряне скупчення IC 348, розташоване на відстані приблизно 1 000 світлових років від Землі, і зробили несподіване відкриття. Телескоп знайшов найменшого коричневого карлика з усіх нині відомих. Маса цього обʼєкта всього втричі більша за масу Юпітера, і це кидає виклик теоріям про те, як виникають такі обʼєкти.