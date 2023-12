Ілон Маск хоче відкрити власний університет у Техасі

Ілон Маск планує відкрити власний університет в Остіні, штат Техас. Проте для початку він відкриє там школу для початкових, середніх та старших класів.

Про це пише Bloomberg, вивчивши податкові декларації нової благодійної організації Маска The Foundation, та Austin American-Statesman.

Маск уже зробив пожертви на суму близько $100 мільйонів. Серед довірених людей фонду The Foundation — підприємець Джаред Бірчелл, адвокат Стівен Чідестер та фінансові консультанти Рональд Гонг і Тереза Голланд з Withersworldwide.

У школі навчатимуть за STEM-методикою, тобто акцент зроблять на точні та природничі науки — їх вивчатимуть у комплексі та на практиці, розвʼязуючи прикладні, зокрема «інженерні», завдання. У перший клас хочуть набрати 50 дітей.

Щойно школа запрацює, запустять і університет. Традиційні навчальні програми поєднають із практикою: студенти розбиратимуть реальні кейси, моделюватимуть і займатимуться дослідно-конструкторськими проєктами, а також проводитимуть експерименти в лабораторіях.

Спочатку навчання буде безкоштовним. У майбутньому оплату введуть і в школі, і в університеті, але нададуть учням стипендії. Акредитацію запросять у визнаного Міносвіти США агентства The Southern Association of Colleges & Schools Commission on Colleges, яке акредитує понад 13 тисяч державних і приватних навчальних закладів у США.