У Японії одразу чотири міністри пішли у відставку через фінансовий скандал

У Японії 14 грудня чотири міністри подали у відставку через фінансовий скандал. Понад $3,4 мільйона, як стверджує поліція, опинилися у фондах «для відмивання грошей» за пʼять років. Правоохоронці почали розслідування корупції.

Про це пише BBC.

Правлячу Ліберально-демократичну партію Японії звинувачують у тому, що вона не задекларувала сотні мільйонів єн доходів у звітах про політичне фінансування. За даними поліції, партія встановила для своїх членів квоту зі збору коштів, які вони одержують шляхом продажу квитків на прийоми та вечори. Низка політиків перевиконує норму, і різниця між реально зібраною сумою та встановленою квотою не фіксувалася документально та поверталася політикам у вигляді «відкатів».

Через це у відставку пішли головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, міністр економіки та промисловості Ясутосі Нісімура, міністр внутрішніх справ Джунджі Сузукі та міністр сільського господарства Ічіро Міясіта.

Крім того, пʼять старших віцеміністрів і парламентський віцеміністр з тієї самої фракції також пішли у відставку.