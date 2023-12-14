Японія, Велика Британія та Італія обʼєдналися для розробки нового винищувача

Японія, Велика Британія та Італія підписали угоду для розробки нового винищувача, пише Associated Press.

Виробництво нового бойового літака має розпочатися у 2035 році.

AP

За розробкою літака наглядатиме Міжнародна урядова організація, відома як GIGO. Вона керуватиме спільною приватною компанією, що обʼєднає японську Mitsubishi Heavy, британську BAE Systems PLC та італійську Leonardo. GIGO матиме штаб-квартиру в Британії. Її очолить японський чиновник, а спільним підприємством керуватиме представник Італії. Людей на вищих посадах планують змінювати кожні кілька років.