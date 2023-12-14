У США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3 600 птахів. Їм загрожує увʼязнення

Двох американців звинувачують у вбивстві близько 3 600 птахів, у тому числі білоголових орланів.
Про це повідомляє BBC.
42-річний Саймон Пол і 48-річний Тревіс Джон Бренсон нібито відстрілювали птахів і продавали частини тіл та пірʼя на чорному ринку. Їх звинувачують у змові, порушенні закону про охорону білоголового орлана та незаконному продажу птахів. Обох чоловіків судитимуть у січні.
В обвинувальному акті перелічено 13 окремих випадків порушень Закону про охорону білоголових орланів. Прокурори не вказали, які ще види птахів постраждали.
Звинувачення у змові та незаконному продажу передбачають до пʼяти років вʼязниці, а порушення Закону про захист орлана карається увʼязненням і штрафами.
- Білоголовий орлан є національним птахом Сполучених Штатів. Він зображений на грошах і на державній печатці.
- У 1940 році президент США Франклін Рузвельт підписав Закон про охорону білоголового орлана. Цим документом, зокрема, заборонялося відстрілювати, продавати і володіти цими птахами. У середині XX століття білоголовий орлан перебував під загрозою зникнення. Окрім законодавства США, білоголовий орлан також охороняється і низкою міжнародних угод. Нині цього птаха уже не вважають таким, що перебуває на межі зникнення.