Україна може програти у війні ― це потягне за собою низку інших воєн проти демократій. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 13 грудня

Західні оглядачі й політики намагаються заспокоювати себе, що скорочення фінансування України чи перебої з постачаннями зброї просто призведуть до заморозки лінії фронту ― і, можливо, її довготривалої стабілізації. Вони помиляються, пише впливовий колумніст The Washington Post Лі Хокстадер. Окупанти зараз не відчувають гострого дефіциту ні в людських ресурсах, ні в зброї, і якщо Захід зупинить фінансування, Україна може зазнати істотних поразок на полі бою. ЗСУ доведеться відступити, наскільки можливо скоротити лінію фронту, скромно відповідаючи на атаки росіян. Українська армія, яка й зараз виснажена війною, стане ще більш крихкою, припускає Хокстадер, посилаючись на заяви українських політиків.

Адресати цієї колонки ― ті європейські та американські політики, від яких залежить допомога Україні. Тому що ключова причина ймовірної поразки України ― не в невдалому контрнаступі чи зволіканні Джо Байдена надати ті види зброї, про які Україна просить. І навіть не перевага росії в ресурсах. Причин того, чому війна може піти значно менш прийнятним для України шляхом, дві. Це групка республіканців у Конгресі США, які блокують виділення допомоги Україні, і Віктор Орбан, «троянський кінь» путіна у Євросоюзі. Орбан здатен заблокувати шлях України до ЄС і виділення фінансової допомоги на наступні роки. Без можливості платити за державними рахунками Києву доведеться не те що складно ― важко уявити, як у таких умовах можна вистояти і перемогти у війні, пише Хокстадер.

«Втілення цього сумного сценарію стало б шаленим ударом для престижу й надійності Заходу і демонстрацією того, що всі обіцянки підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, виявилися порожніми, ― пише автор. ― Поразка таких масштабів матиме значно далекосяжніші наслідки, ніж нездатність Києва проломити оборонні лінії росіян. Вона підніме завісу над новою ерою агресії з боку авторитарних держав. Тому що світові демократії, принижені й ослаблені в можливостях, просто не зможуть адекватно на це реагувати».

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