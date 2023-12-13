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Бібліотека Конгресу США додала «Сам удома», «Термінатор 2» і ще 23 фільми до Нацреєстру

Автор:
Анна Холоднова
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Бібліотека Конгресу оголосила перелік фільмів, що приєдналися до Національного реєстру фільмів у 2023 році. Серед них — «12 років рабства», «Сам удома», «Кошмар перед Різдвом» і «Термінатор 2: Судний день».

Видання Variety публікує повний список нових фільмів, що потрапили до американського Нацреєстру:

  • A Movie Trip Through Filmland /«Кіноподорож кінокраїною» (1921);
  • Dinner at Eight /«Вечеря о восьмій» (1933);
  • Колекція фільмів родини Богулано (1950—1970-ті);
  • Helen Keller: In Her Story /«Гелен Келлер: У її історії» (1954);
  • Lady and the Tramp /«Леді і волоцюга» (1955);
  • Edge of the City /«На околиці міста» (1957);
  • We’re Alive /«Ми живі» (1974);
  • Cruisinʼ J-Town (1975);
  • ¡Alambrista! /«Аламбриста» (1977);
  • Passing Through /«Проходячи крізь» (1977);
  • Fame /«Слава»(1980);
  • Desperately Seeking Susan /«Відчайдушно шукаю Сʼюзен» (1985);
  • The Lighted Field /«Освітлене поле» (1987);
  • Matewan /«Матеван» (1987);
  • Home Alone /«Сам удома» (1990);
  • Queen of Diamonds /«Бубнова королева» (1991);
  • Terminator 2: Judgment Day / Термінатор 2:«Судний день» (1991);
  • The Nightmare Before Christmas /«Кошмар перед Різдвом» (1993);
  • The Wedding Banquet /«Весільний бенкет» (1993);
  • Maya Lin: A Strong Clear Vision /«Майя Лін: Сильне чітке бачення» (1994);
  • Apollo 13 /«Аполлон 13» (1995);
  • Bamboozled /«Заморочені» (2000);
  • Love & Basketball /«Кохання і баскетбол» (2000);
  • 12 Years a Slave /«12 років рабства» (2013);
  • 20 Feet from Stardom /«За два кроки від слави» (2013).

Національний реєстр фільмів почав рекомендувати фільми для збереження в 1989 році. Зараз у ньому 875 назв. Фільми мають бути старші 10 років, бути культурно, історично чи естетично значущими для кіноспадщини США.