Албанія пришвидшить вступ до Євросоюзу за допомогою ChatGPT

Албанський уряд уклав угоду з генеральним директором материнської компанії OpenAI Мірою Мураті, народженою в Албанії. Так країна хоче пришвидшити паперову роботу і відповідно — вступ до ЄС.

Уряд Албанії використає ChatGPТ на основі штучного інтелекту для перекладу тисяч сторінок законодавчих актів і положень ЄС на албанську мову, щоб інтегрувати їх у свої закони.

Модель ChatGPТ, яку використовуватиме уряд Албанії, буде перекладена албанською мовою та надасть детальний огляд того, які зміни та куди потрібно внести в місцеве законодавство, щоб воно узгоджувалося з європейським. Також ця модель допоможе проаналізували вплив таких змін, що зазвичай потребує багато експертів і часу.

Премʼєр-міністр країни Еді Рама сказав, що за допомогою цього кроку позбудеться «армії перекладачів і батальйону юристів, які коштуватимуть мільйони євро». А ще премʼєр планує замінити штучним інтелектом частину служб у місцевому та національному уряді, зокрема у сфері державних закупівель, щоб подолати корупцію.

Водночас Еді Рама відкрито висловлює розчарування, що вступ його країни до ЄС блокує Греція, а блок не виявляє ентузіазму до розширення. Греція погрожувала накласти вето на продовження переговорів про вступ Албанії через увʼязнення албанського етнічного грека Фреді Белері, якого заарештували за підозрою в підкупі голосів перед місцевими виборами 2023 року в Хімарі.