Netflix уперше показав звіт, що найбільше дивилися глядачі протягом півріччя

Стримінговий сервіс Netflix вперше опублікував звіт про перегляди свого контенту протягом першого півріччя. Загалом за цей час люди провели за переглядом на платформі майже 100 мільярдів годин.

Найбільше глядачі дивилися політичний серіал-трилер «Нічний агент», витративши на нього 812 мільйонів годин. Також популярними стали й інші нові серіали: «Дипломат », «Яловичина» , «Слава», «Альфа-самці» та ін.