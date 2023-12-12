На засіданні польського Сейму депутат загасив з вогнегасника ханукальну менору

Депутат польської партії «Конфедерація» Гжегож Браун схопив у залі Сейму вогнегасник і загасив ханукальну менору. Засідання Сейму зупинили, а Брауна видалили з засідання.
Про це повідомляє РАР.
У Сеймі відбувалося святкування великого єврейського свята Ханука, коли Гжегож Браун підбіг до ханукальної менори з порошковим вогнегасником. Він загасив свічки і вигукував антисемістські гасла.
Після цього засідання Сейму призупинили, а самого Брауна видалили з засідання. Спікер Сейму Шимон Головня заявив, що на Брауна подадуть заяву в прокуратуру за статтею про порушення проведення релігійних обрядів. Головня підкреслив, що в Сеймі немає місця антисемітизму і ксенофобії.
- Гжегож Браун є одним з ініціаторів блокування українсько-польського кордону. Він неодноразово виступав проти перебування українських біженців у Польщі, а також був єдиним депутатом з усього польського Сейму, який у січні 2022 року не проголосував за резолюцію зі зверненням до Євросоюзу і НАТО допомогти Україні у війні з росією.
- 7 грудня 2023 року в юдеїв усього світу розпочалося святкування Хануки, яке триватиме вісім днів. На це свято юдеї ставлять спеціальний світильник ханукію з вісьмома свічками, і запалюють по одній свічці в кожен день свята.