Відомого французького письменника Фредеріка Беґбедера заарештували — його підозрюють у зґвалтуванні

Письменника Фредеріка Беґбедера о девʼятій ранку заарештували у французькому місті По — його підозрюють у зґвалтуванні.

Про це повідомляє французька радіостанція France Bleu.

За даними ЗМІ, минулого літа дівчина подала скаргу на письменника. Вона стверджує, що зустрілася з Беґбедером у номері готелю Villa Navarre, акціонером якого той був у 2011—2015 роках. Там вони двічі мали сексуальний звʼязок: вперше за згодою, вдруге — за примусом, поки жінка спала.

Правоохоронці уточнюють, що ця справа не повʼязана з наркотиками — у 2008 році Беґбедера заарештували в Парижі за вживання та зберігання кокаїну.

Ввечері письменника звільнили з-під варти, його досі вважають невинним. Триває попереднє розслідування.