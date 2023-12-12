У США аптеки передають інформацію про клієнтів поліції без ордера

У США найбільші аптечні мережі передають записи про рецепти американців поліції та державним слідчим без ордера.

Про це йдеться в розслідуванні Конгресу, пише The Washington Post.

Три найбільші мережі — CVS Health, Kroger і Rite Aid, заявили, що дозволяють працівникам аптек передавати медичні записи клієнтів. Загалом ці мережі мають 60 тисяч представництв по всій країні.

Техас та інші штати зараз намагаються криміналізувати аборти і препарати, які можуть перервати вагітність або запобігти їй. Через це останнім часом побільшало випадків, коли правоохоронці без ордерів отримують дані про споживачів.

Записи аптек містять інтимні подробиці особистого життя їхніх клієнтів, як-от інформацію про багаторічні захворювання, психічні розлади або рецепти на протизаплідні препарати.

Оскільки мережі часто обмінюються записами, аптека в одному штаті може отримати доступ до історії хвороби людини зі штатів із більш суворими законами.

Закон про перенесення і підзвітність медичного страхування регулює використання медичної інформації й обмін нею між «суб’єктами, на які поширюється страхування», як-от лікарні та кабінети лікарів. Проте закон дає свободу дій аптекам щодо того, на яких правових підставах вони надають правоохоронним органам доступ до медичних записів. Тобто аптека може принаймні зажадати від правоохоронця ордер, щоб надати йому доступ до інформації про клієнта.

Представники восьми найбільших фармацевтичних гігантів США — Walgreens Boots Alliance, CVS, Walmart, Rite Aid, Kroger, Cigna, Optum Rx і Amazon Pharmacy — повідомили слідчим Конгресу, що їм потрібна лише повістка, а не ордер, щоб надати доступ до записів.

Повістку може видати державний орган, і вона не потребує схвалення судді, на відміну від судового наказу чи ордера. Щоб отримати ордер, правоохоронні органи повинні переконати суддю, що ця інформація є необхідною для розслідування злочину.

Представники CVS, Kroger і Rite Aid сказали, що наразі вони інструктують своїх аптечних співробітників обробляти запити правоохоронних органів. Вони також зазначили, що правоохоронці нерідко чинять тиск на їхніх працівників, щоб ті реагували негайно.

Вісім фармацевтичних гігантів повідомили слідчим Конгресу, що вони разом отримували десятки тисяч судових вимог — більшість була пов’язана з цивільними позовами. Не зрозуміло, скільки з них було на вимогу правоохоронних органів, і скільки запитів було виконано.

За словами законодавців, лише Amazon заявила, що сповіщала клієнтів, коли правоохоронні органи вимагали її аптечні записи.

У Техасі генеральний прокурор Кен Пакстон попередив аптеки, що їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності за надання препаратів, що спричиняють аборт. Жінкам, які їх купують, теж може загрожувати кримінальне або цивільне покарання.

У своєму листі законодавці закликали Міністерство охорони здоровʼя посилити правила щодо обміну медичною інформацією і забезпечити, щоб аптеки наполягали на ордері перед тим, як надавати дані про клієнтів.

Вони також закликали компанії завчасно повідомляти клієнтів і публікувати регулярні прозорі звіти, вказуючи кількість запитів правоохоронних органів. І додали, що «американці заслуговують на те, щоб їхня особиста медична інформація була захищена в аптеці».