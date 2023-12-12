Директор престижного французького вишу йде у відставку — його звинувачують у домашньому насильстві

Директор одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів Франції, Sciences Po (Інститут політичних досліджень) у Парижі, може тимчасово піти у відставку після того, як його звинуватили в домашньому насильстві. Керівника елітного французького університету Матіаса Вішерата допитала поліція, він заперечує звинувачення проти нього.

Про це повідомляє The Guardian.

Матіас Вішерат сказав, що він залишить свою посаду на певний період, а скільки він триватиме — вирішить керівництво. Вішерат заявив про це після того, як минулого тижня студенти Інституту влаштували сидячий протест, закликаючи до його відставки.

Студенти влаштували протест, заблокувавши головний вхід до університету. Вони вимагають відставки Вішерата.

45-річного Вішерата затримали цього місяця після того, як він і його партнерка звинуватили одне одного в насильстві. Жінка звинуватила Вішерата в тому, що він штовхнув її на землю, а він звинуватив її в тому, що вона дала йому ляпаса.

Наступного дня їх відпустили, а поліція заявила, що ані Вішерат, ані його партнерка не мали серйозних травм, і ніхто не бажав подавати офіційну скаргу. У поліції повідомили, що досудове розслідування продовжиться.

У листі до правління Sciences Po Вішерат сказав, що погоджується тимчасово піти у відставку, узгодивши умови, графік і тривалість. Він написав, що заперечує акти насильства, про які повідомлялося в пресі та соціальних мережах.

«Я ніколи і ні за яких обставин не вчиняв подібних дій. Я хотів би наголосити, що до кінця нашого перебування під вартою в поліції ніхто не подав жодної скарги, жодних законних обмежень не видали», — додав він.

Це вже другий скандал, який вразив Sciences Po за останні роки. Матіас Вішерат став директором після того, як його попередник Фредерік Міон був змушений піти у відставку через замовчування злочину тодішнього президента фонду, що фінансує університет, — відомого французького політолога Олівʼє Дюамеля.

Дюамеля звинуватили в сексуальному насильстві над його пасинком у 1980-х роках. Про злочини стало відомо з книги, написаної близнюком жертви.

Дюамель не дав публічних коментарів у відповідь на звинувачення, але залишив фонд Sciences Po та свою роботу коментатора на французькому телебаченні та радіо, заявивши, що він став жертвою «особистих нападок». Через три місяці французькі ЗМІ повідомили, що він зізнався у звинуваченнях поліції.

Злочини були поза межами строку притягнення до відповідальності, тож обвинувачення не висунули. Міона звинуватили в тому, що він знав про злочин, але замовчував його. Він визнав «помилки в судженні при розгляді звинувачень проти нього» та подав у відставку.

Першим, що сказав Вішерат, коли прибув до Sciences Po, було те, що боротьба з сексизмом і сексуальним насильством є «абсолютним пріоритетом».

Інес Фонтанель, представниця студентів у раді Інституту, до якої також входять професори та видатні випускники, сказала: «Матіас Вішерат прийшов, щоби протистояти сексистському та сексуальному насильству. Він мав за обовʼязок подавати приклад».